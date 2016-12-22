Власти Москвы рассказали о прививочных пунктах в торговых центрах

С 20 августа по 28 октября в Москве будут работать более 500 пунктов вакцинации, в том числе впервые в торговых центрах, где можно бесплатно сделать прививку против гриппа. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения.

«В этом году помимо уже привычных мобильных пунктов вакцинации у станций метро, МЦК и в центрах госуслуг «Мои документы» впервые прививку против гриппа можно будет сделать в некоторых торговых центрах столицы», — приводятся слова главы департамента Алексея Хрипуна.

Всего будет открыто более 500 пунктов, включая все городские поликлиники, 70 центров госуслуг «Мои документы», 34 пункта на станциях метро, МЦК и железнодорожных станциях и девять пунктов в торговых центрах.

«В 2017 году прививку против гриппа в мобильных пунктах вакцинации сделали более 200 тыс. москвичей. Всего же в прошлом году было провакцинировано около 7 млн человек», — добавил Хрипун.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первую волну заболеваемости гриппом ожидают в середине осени.