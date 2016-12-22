Китай признал дефектным купленный у Украины авианосец «Варяг»

Китай признал дефектным авианосец Liaoning, который был куплен недостроенным у Украины под названием «Варяг» и модернизирован. Об этом сообщает Asia Times.

Летчик-испытатель с 17-летним стажем по фамилии Сю рассказал изданию, что из-за особенностей конструкции с приземлением на палубу авианосца возникают проблемы. Самолетам приходится сбрасывать нагрузку в виде оружия и топлива, чтобы максимально снизить вес.

Отмечается, что китайская промышленность использовала более 1200 технологических элементов для улучшения авианосца. Однако судно было признано не подлежащим модернизации из-за «врожденных дефектов».

Судно официально числится в строю китайского ВМФ с 2011 года.

Судно было спущено на воду в СССР как авианесущий крейсер «Рига» проекта 1143.6, а позднее его переименовали в «Варяг». По условиям раздела Черноморского флота в 1992 году оно отошло Украине. В 1998 году «Варяг» купила китайская компания, планировавшая открыть там развлекательный центр. Однако позднее было решено передать его флоту.



