Эксперты оценили «Адмирала Кузнецова» по сравнению с другими авианосцами

«Адмирал Кузнецов» определенно не заслуживает звания худшего авианосца, в список не попали более «достойные» кандидаты, сказал РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

«Я бы уж точно не стал ставить «Кузнецова» на первое место. «Адмирал Кузнецов» все-таки на относительно регулярной основе выходит на боевые службы и даже имел опыт боевого применения, чем не все современные авианосцы могут похвастаться», — подчеркнул он.

«Вообще любые рейтинги — это субъективная вещь. Не очень понятны критерии, по которым это определялось. Более того, в пятерку самых плохих авианосцев не вошли те, которые лучше бы подходили под это определение», — отметил он.

По мнению Фролова, в этот список могли бы войти тайский авианосец «Чакри Нарубет», который «почти в море не выходил» и «мягко скажем, не шедевр», а также французский авианосец «Шарль де Голль», который «имеет ряд недостатков».

«Адмирал Кузнецов» является не авианосцем, а авианесущим крейсером, поэтому его включение в список журнала The National Interest некорректно, заявил РБК военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.

«Он [«Адмирал Кузнецов»] никогда авианосцем не был. National Interest — непрофессиональный, непрофильный журнал, хотя и позиционируется как влиятельное издание», — отметил он.

По словам Тимошенко, «Кузнецов» — советский тяжелый авианесущий крейсер, который был построен с целью обеспечивать устойчивость подводных лодок на позициях. Эксперт подчеркнул, что действия «Кузнецова» в рамках операции России в Сирии не делают его авианосцем.

«Ни в коей мере. По сути он просто-напросто использовался как платформа для проверки нашей корабельной авиации — может она выполнять задачи или нет. Ну и демонстрация флага. Он у нас один такой [корабль], а было семь когда-то», — добавил Тимошенко.

Ранее журнал The National Interest опубликовал топ-5 худших авианосцев за всю историю. Пятое место досталось британскому HMS Eagle, спущенному на воду еще в 1918 году, четвертое место занял французский Bearn, который был спущен в 1920 году. На третьем месте расположился японский авианосец HIJMS Kaga, спущенный на воду в 1921 году. На втором месте — американский USS Ranger, спущенный в 1934 году. Лидером рейтинга стал «Адмирал Кузнецов». Авианосец с ноября 2016 года по февраль 2017 года входил в ударную корабельную группу, которая действовала против сирийских боевиков. В июле 2017 года «Адмирал Кузнецов» вышел на Североморский рейд в Кольский залив.