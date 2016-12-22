Новый президент Мексики пригласил на инаугурацию Путина и Папу Римского

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор официально пригласил своего российского коллегу Владимира Путина и Папу Римского Франциска на свою инаугурацию, она пройдет 1 декабря. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на будущего главу МИД Мексики Марсело Эбрарда.

Он отметил, что после церемонии инаугурации президента Мексики власти страны будут «в любое время» ожидать визита Папы Римского и российского президента.

Выборы главы государства в Мексике прошли 1 июля, победу одержал кандидат от коалиции «Вместе мы сделаем историю» Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он заручился поддержкой 53,17% избирателей. Второе место занял лидер коалиции левых Рикардо Анайя, набравший 22,26% голосов. Тройку замкнул кандидат от правящей коалиции «Все за Мексику» Хосе Антонио Мид — за него проголосовали 16,42% мексиканцев.

Последнее место занял независимый кандидат Хайме Родригес Кальдеро, набрав 5,23% голосов. Путин 2 июля поздравил Обрадора с победой на выборах, заявив о намерениях России и дальше развивать дружественные отношения с Мексикой.