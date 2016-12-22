Создатель мультсериала «Ми-ми-мишки» заключил сделку с Netflix

Анимационная студия «Паровоз» заключила сделку с американской компанией Netflix на показ мультсериалов «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг», они уже доступны на сайте видеосервиса. Об этом сообщается на сайте студии. Отмечается, что сделку провела компания Signal Media.

Студия «Паровоз» была создана в 2014 году, она создает анимационный контент для детских телеканалов «Карусель» и «Мульт».

Накануне Netflix купила права на показ российского сериала «Хождение по мукам», премьера которого прошла на телеканале НТВ осенью 2017 года.По словам источника РБК, сумма сделки составила $500 тыс. В феврале Netflix приобрела права на прокат фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов» в США, Канаде, Великобритании и Австралии.