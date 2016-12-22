Netflix купила права на прокат «Довлатова»

Компания Netflix приобрела права на прокат картины Алексея Германа-младшего «Довлатов» в США, Канаде, Австралии и Великобритании. Об этом РБК рассказал продюсер картины Андрей Савельев.

Сделка была совершена на Европейском международном кинорынке, проходившем в рамках 68-го Берлинского кинофестиваля. Параметры сделки Савельев не раскрыл.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу фильма сообщает, что всего права на показ фильма приобрели почти 30 стран. Ведутся переговоры еще с несколькими государствами.

Драма «Довлатов» рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова осенью 1971 года. Заглавную роль сыграл серб Милан Марич. На Берлинском кинофестивале фильм получил «Серебряного медведя» за выдающийся художественный вклад и приз независимого жюри газеты Berliner Morgenpost.