Netflix купил права на показ российского сериала «Хождение по мукам»

Компания Netflix купила права на показ сериала «Хождение по мукам», он уже присутствует на сайте видеосервиса. В пресс-службе НТВ подтвердили информацию о сделке, уточнив, что Netflix приобрел все двенадцать серий.

Представитель НТВ отказался назвать сумму сделки. Источник РБК, знакомый с параметрами сделки, сообщил, что права на «Хождение по мукам» обошлись Netflix в $500 тыс.

Премьера сериала по одноименному роману Алексея Толстого состоялась на НТВ осенью 2017 года. Он был снят по заказу канала продюсерской компанией «Всемирные русские студии». В сериале снялись Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин и другие. Режиссер — Константин Худяков.

В феврале компания Netflix приобрела права на прокат картины Алексея Германа-младшего «Довлатов» в США, Канаде, Австралии и Великобритании.

Годом ранее продюсерский центр Александра Цекало ​«Среда» продал Netflix права на показ шести сериалов: «Мажор», «Метод», «Саранча», «Фарца», «Территория», «Спарта».



