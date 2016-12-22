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Зюганов предложил «немедленно» принять ДНР и ЛНР в состав России
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Зюганов предложил «немедленно» принять ДНР и ЛНР в состав России
Политика, 22:24
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Зюганов предложил «немедленно» принять ДНР и ЛНР в состав России

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо признать Донбасс территорией России. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Что касается Донбасса, я бы на месте президента принял бы [его в состав России] немедленно бы, немедленно. Прекратится этот бандитизм очень быстро», — сказал он.

Зюганов добавил, что сначала необходимо признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, как ранее Южную Осетию и Абхазию. Он отметил, что в Донбассе проживают родственники и друзья россиян. Этот регион строила «вся советская страна», подчеркнул политик.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, так как Россия всегда «держит и выполняет» свое слово. Так министр ответил на вопрос о возможном признании ЛНР и ДНР.

В июле агентство Bloomberg узнало, что президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в Донбассе под эгидой международного сообщества. В свою очередь Киев предлагал ДНР и ЛНР автономию в составе Украины.

Теги: Геннадий Зюганов , КПРФ , Донбасс
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