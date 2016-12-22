Совершившего наезд на пешеходов уроженца Киргизии заподозрили в убийстве

Старший следователь следственного управления ГСУ СК России по Москве в воскресенье, 9 сентября, возбудил уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на пешеходов на Новочеркасском бульваре, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции. По словам собеседников, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).

«Около 6 утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе Новочеркасского бульвара, дом 57/2 автомашина Volkswagen Polo въехала в толпу людей», — рассказал РБК источник. По его словам, наезд на пешеходов стал результатом бытового конфликта, который произошел во время празднования дня рождения в баре «Аура». «Полиция задержала 20-летнего уроженца Киргизии Бекжана Сарбишева, которого подозревают в том, что он сделал это умышленно», — сообщил собеседник. По его словам, после столкновения с пешеходами машина врезалась в мачту городского освещения.

В результате наезда в городские больницы с травмами различной степени тяжести были доставлены 10 человек: восемь мужчин и две женщины, отметил источник. «Позднее один из них скончался на операционном столе, все пострадавшие — приезжие из Киргизии», — добавил собеседник.

Полиция установила, что задержанный был ранее судим по ст. 158 УК России (кража), рассказал источник. По его словам, мужчина являлся инвалидом по слуху.