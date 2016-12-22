Путин заявил о намерении сотрудничать с Японией на основе добрососедства

Президент России Владимир Путин заявил о намерении развивать сотрудничество с Японией на основе принципов добрососедства, взаимного уважения и учета интересов двух стран. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает корреспондент РБК.
«Япония для России важный надежный партнер», — сказал Путин.
Абэ в ответ заявил, что в октябре власти Японии примут новые меры, чтобы облегчить визовый режим для приезжих из России.
«С октября этого года будут приняты новые меры по облегчению выдачи виз для групп российских туристов», — сказал Абэ.
Премьер-министр Японии примет участие в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. В преддверии встречи с Путиным Абэ заявил, что хочет заключить с российским лидером мирный договор и решить вопрос о принадлежности Курильских островов.
5 сентября помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин на форуме встретится в том числе с представителями иностранного бизнеса. 11 сентября пройдет встреча с главами компаний Daewoo, Lotte, Mazda, Mitsui, CNPC.