Ушаков анонсировал встречу Путина с иностранными бизнесменами на ВЭФ

Президент России Владимир Путин встретится с представителями иностранного бизнеса 11 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

На встрече будут присутствовать главы компаний Daewoo, Lotte, Mazda, Mitsui, CNPC. Всего в форуме примут участие 373 руководителя российских компаний и 360 глав иностранных фирм.

Путин в рамках ВЭФ также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На встрече Абэ планирует обсудить с российским президентом тему принадлежности Курильских островов и заключение мирного договора между двумя странами, который не был подписан с 1945 года.