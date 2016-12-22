ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,96 67,84 EUR Нал. 79,94 78,74 USD Бирж. 68,42 +0,31 EUR Бирж. 79,47 +0,55 USD ЦБ. 68,46 +0,19 EUR ЦБ. 79,14 +0,12 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6991,30 -378,60 IMOEX 2329,78 -0,28% RTSI 1072,72 -0,88% Brent 77,25 -1,57% DJIA 25914,32 -0,15% Nasdaq 7977,84 -1,40%
Ушаков анонсировал встречу Путина с иностранными бизнесменами на ВЭФ
Лента новостей
Часть делегации «Росатома» не попала в Лондон из-за проблем с визами 18:23, Бизнес Лондон созвал заседание СБ ООН из-за новых данных об отравлении Скрипалей 18:18, Общество Телеканалы 2х2, ТВ-3, ТНТ и «Парнас Медиа» подали новые иски к «Яндексу» 18:11, Технологии и медиа Правление «Газпрома» одобрило рост инвестпрограммы на 217 млрд руб. 17:55, Бизнес В Евросоюзе рассмотрели возможность легализации ICO 17:50, Крипто Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 17:49, РБК и Schneider Electric ЦСКА проведет домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках» 17:44, Спорт СК назвал инсинуацией сообщения о замене черных ящиков Ту-154 Качиньского 17:44, Политика В США отправили на карантин самолет из-за вспышки заболевания на борту 17:42, Общество По «делу Магомедова» арестовали экс-главу Объединенной зерновой компании 17:37, Общество Ушаков анонсировал встречу Путина с иностранными бизнесменами на ВЭФ 17:28, Политика Сумма технологий: чем полезны бизнесу современные онлайн-кассы 17:27, Мнение В ДНР заявили о непричастности к убийству Захарченко разыскиваемых мужчин 17:21, Общество Умер первый пострадавший от радиации после аварии на АЭС «Фукусима-1» 17:21, Общество В Финляндии началось строительство газопровода «Северный поток-2» 17:17, Общество МИД Великобритании вызвал поверенного в делах России по «делу Скрипаля» 17:12, Политика В Минэнерго допустили консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной 17:04, Экономика Новые правила для дачников: изменились нормы застройки на частных землях 17:03, Недвижимость Как книги о первых лицах приводили к скандалам 17:02, Фотогалерея  Правительство поддержало идею наделения ВЭБа статусом пенсионного фонда 16:56, Финансы Пикап врезался в здание телеканала Fox News в Далласе 16:54, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 16:50, РБК и Сбербанк Мэй обсудила с Трампом новые данные об отравлении Скрипалей 16:34, Политика Катар первым в регионе станет выдавать иностранцам вид на жительство 16:29, Общество Гор Нахапетян — «РБК Стиль»: «Люди запрограммированы помогать другим» 16:28, Стиль Renault рассказала о судьбе моделей Logan и Sandero в России 16:26, Бизнес В Nina Ricci назвали подделкой флакон из-под духов для «Новичка» 16:14, Политика Как производят мраморную говядину в России 16:11, РБК и Мираторг
Ушаков анонсировал встречу Путина с иностранными бизнесменами на ВЭФ
Политика, 17:28
0
Ушаков анонсировал встречу Путина с иностранными бизнесменами на ВЭФ

Президент России Владимир Путин встретится с представителями иностранного бизнеса 11 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

На встрече будут присутствовать главы компаний Daewoo, Lotte, Mazda, Mitsui, CNPC. Всего в форуме примут участие 373 руководителя российских компаний и 360 глав иностранных фирм.

Путин в рамках ВЭФ также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На встрече Абэ планирует обсудить с российским президентом тему принадлежности Курильских островов и заключение мирного договора между двумя странами, который не был подписан с 1945 года.

В июне Путин также допустил возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на ВЭФ, отметив, что такой саммит можно согласовать «по линии МИДа». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к встрече с северокорейским лидером. «Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажут время и проработка», — отмечал Песков.
Теги: Владимир Путин , ВЭФ , Юрий Ушаков , бизнесмены
Главное
Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ Политика
Материалы по теме
В Кремле не ждут приезда Трампа на ВЭФ Политика
В Кремле подтвердили готовность Путина к встрече с Ким Чен Ыном на ВЭФ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter