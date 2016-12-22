Ушаков анонсировал встречу Путина с иностранными бизнесменами на ВЭФ
Политика, 17:28
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Ушаков анонсировал встречу Путина с иностранными бизнесменами на ВЭФ
Президент России Владимир Путин встретится с представителями иностранного бизнеса 11 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.
На встрече будут присутствовать главы компаний Daewoo, Lotte, Mazda, Mitsui, CNPC. Всего в форуме примут участие 373 руководителя российских компаний и 360 глав иностранных фирм.
Путин в рамках ВЭФ также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На встрече Абэ планирует обсудить с российским президентом тему принадлежности Курильских островов и заключение мирного договора между двумя странами, который не был подписан с 1945 года.В июне Путин также допустил возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на ВЭФ, отметив, что такой саммит можно согласовать «по линии МИДа». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к встрече с северокорейским лидером. «Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажут время и проработка», — отмечал Песков.