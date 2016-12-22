В Париже мужчина ранил двух прохожих ножницами

На востоке Парижа полиция задержала мужчину, ранившего ножницами двух человек. Об этом сообщает телеканал France 3.

По данным телеканала, он нанес удар в горло почтальону, а также ранил одного из прохожих. Инцидент произошел на улице Рокетт, в 11-м районе. Для задержания нападавшего полиция применила электрошокер.

Накануне вечером мужчина с ножом и железным прутом напал на прохожих на набережной Луар в Париже. Выходец из Афганистана ранил семь человек, четверых из них тяжело. По данным агентства AP, среди пострадавших оказались два английских туриста и один турист из Египта.

При задержании полицией нападавший также был ранен. Расследование инцидента передали в прокуратуру Парижа, однако полицейские полагают, что называть произошедшее терактом еще рано.

В августе в Париже в результате нападения мужчины с ножом на прохожих погибли два человека, еще один получил серьезное ранение. По данным газеты Le Figaro, нападавший выкрикивал: «Аллах акбар!».