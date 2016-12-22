Число жертв нападения мужчины с ножом под Парижем выросло до двух
Общество, 13:01
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Число жертв нападения мужчины с ножом под Парижем выросло до двух
По меньшей мере два человека погибли при нападении мужчины с ножом в пригороде Парижа, еще один получил серьезное ранение. Об этом сообщает газета Le Figaro.
Нападение произошло в коммуне Трапп департамента Ивелин возле Парижа. По информации Le Parisien, 30-летний мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, а затем проник в павильон на улице Камиллы Клодель и стал выкрикивать «Аллах акбар!».
Прибывшая на место происшествия полиция нейтрализовала мужчину. По словам источника Le Figaro в полиции, мотивы нападавшего и его личность устанавливаются. Как пишет Le Parisien, мужчина в 2016 году уже был замечен в восхвалении террористической деятельности.