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В Париже неизвестный с ножом ранил семь человек
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В Париже неизвестный с ножом ранил семь человек
Общество, 02:05
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В Париже неизвестный с ножом ранил семь человек
На набережной Луар в Париже выходец из Афганистана с ножом набросился на посетителей кинотеатра MK2 и прохожих, семь человек пострадали. В полиции утверждают, что называть произошедшее терактом пока рано
Фото: Lucien Libert / Reuters

В Париже на набережной Луар мужчина с ножом напал на прохожих, пострадали семь человек, включая туриста из Великобритании. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в 22:45 по местному времени (23:45 мск) Вначале преступник напал на людей в кинотеатре MK2. Помимо ножа у него при себе был железный прут. Позднее он напал на людей, игравших в петанк на площадке близ кинотеатра. Он продолжил движение по улице, напав на нескольких прохожих, в том числе на двух британских туристов. Один из них получил ранение в голову.

Полиции удалось задержать преступника. При задержании он был ранен. По данным Le Parisien, это совершеннолетний мужчина, выходец из Афганистана.

В общей сложности при нападении пострадали семь человек, четверо из них получили тяжелые ранения. Пострадавшие были эвакуированы в три городские больницы.

Источник Le Parisien утверждает, что пока у полиции нет свидетельств того, что произошедшее было террористической атакой. Об этом уже заявляет источник Reuters в криминальной полиции.

В мае во Втором округе Парижа мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих с криками «Аллах Акбар». В результате погиб один человек, двое были серьезно ранены. Нападавший был ликвидирован полицейскими.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Франция , вооруженное нападение
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