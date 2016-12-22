В Москве задержали пятерых участников «бессрочного протеста»

В московском ОВД «Тверское» находятся пять человек, задержанных во время акций «бессрочного протеста» против пенсионной реформы на Страстном бульваре, рассказал РБК журналист Денис Стяжкин.

«Полицейские успели забрать не всех. Сейчас пять человек все еще находятся в ОВД, но, по словам полицейских, ребят отпустят без протокола после профилактической беседы. Остальные шесть человек успели убежать от полицейских и сейчас находятся у памятника Рахманинову», — рассказал он. Как Стяжкин написал в Twitter, он также был задержан, однако после проверки пресс-карты его отпустили.

Журналист уточнил, что участники акции переместились от памятника Твардовскому к памятнику Рахманинову, там находятся 20 человек.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили РБК, что к ним пока не поступала информация о задержаниях активистов.

Группа активистов начала акцию бессрочного протеста в центре Москвы 10 сентября.

Накануне, 9 сентября, во многих городах России прошли митинги против пенсионной реформы. Их организатором был оппозиционер Алексей Навальный, большинство мероприятий не были согласованы с властями. Глава федерального штаба ФБК Леонид Волков сообщал, что всего в них приняли участие от 60 до 80 тыс. человек.

По оценкам правозащитного проекта «ОВД-Инфо», полиция задержала 840 человек. При этом двоих участников московского митинга, в котором принимали участие 2 тыс. человек, обвинили в нападении на полицейских.