На Украине назвали засуху в Крыму «российской пропагандой»

Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что информация о засухе на территории полуострова является «российской пропагандой». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».

«Это российская пропаганда, которая должна быть фоном для того, чтобы мы дали воду», — сказал Бабин.

​Он отметил, что в Крыму нет экологический катастрофы, так как Северо-Крымский канал, который перекрыла Украина, является искусственным сооружением, а не природным объектом. Полпред подчеркнул, что перекрытие канала вызвало только экономические проблемы для России.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минобороны и Минприроды сформировать группу по вопросам обеспечения Крыма водой. В нее должны войти представители Минобороны, Российской академии наук, госкорпорации «Росатом».

В апреле администрация Херсонской области ввела в эксплуатацию плотину на Северо-Крымском канале, которая заблокировала подачу воды на полуостров из Днепра. В начале июня глава Крыма Сергей Аксенов ввел на территории республики чрезвычайное положение из-за засухи.