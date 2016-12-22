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СМИ узнали о просьбе аграриев из регионов ограничить экспорт зерна
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СМИ узнали о просьбе аграриев из регионов ограничить экспорт зерна
Экономика, 06:02
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СМИ узнали о просьбе аграриев из регионов ограничить экспорт зерна
В регионах из-за опасения неурожая предлагают ограничить экспорт зерна из России. В Минсельзохе пока на это не готовы, пишет «Коммерсантъ»
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Из-за неурожая и увеличивающегося спроса на российскую пшеницу в регионах опасаются нехватки зерна, и предлагают ограничить его экспорт. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В частности, с таким предложением выступил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. Он сообщил, что уже подготовил письмо главе республики с просьбой приостановить экспорт. «У нас идет рост животноводства. Мы хотим, чтобы продовольственное зерно гарантированно было в Крыму до нового урожая», — сказал Рюмшин газете.

В этом году из-за неблагоприятных погодных условий прогноз урожая снизился со 120 млн т до 103 млн т. Минсельхоз уже попросил экспортеров представить прогнозы отгрузок до конца сезона. В ведомстве, как пишет «Коммерсантъ», хотели определить верхнюю границу допустимого экспорта зерна на уровне 30 — 40 млн т.

16 августа Новороссийске за одну тонной российской экспортной пшеницы давали $230, что на $5 меньше, чем неделей ранее. В то же время средние цены на пшеницы третьего класса на внутреннем рынке выросли на 2% до 9,32 тыс. руб.

По словам директора по цепям поставок группы «Продо» Генриха Арутюнова, в связи с возросшим экспортом «баланс остатков зерна в России становится угрожающим», из-за чего можно ожидать очень высоких цен на зерно. Удорожание зерна на внутренним рынке может отразиться на себестоимости мяса, отметил в разговоре с газетой гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

В Минсельзохе, как пишет газета, заявляли, что не обсуждают ограничения для экспорта. Ранее в России действовала экспортная пошлина, но она была обнулена до 1 июля 2019 года.

По информации «Ведомостей», в ведомстве для урегулирования цен могут продать на внутреннем рынке до 1,5 млн т пшеницы из интервенционного фонда. Зерновые интервенции подразумевают, что при нехватке зерна государство продают зерно из фонда животноводам, чтобы предотвратить рост цен. ​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: зерно
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