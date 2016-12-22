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В Кремле ответили на вопрос о согласовании с Дамаском операции в Идлибе
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В Кремле ответили на вопрос о согласовании с Дамаском операции в Идлибе
Общество, 15:27
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В Кремле ответили на вопрос о согласовании с Дамаском операции в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о согласовании между высшим руководством России и Сирии по поводу наступления на Идлиб. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Нет такой информации», — подчеркнул он.

9 сентября базирующийся в Лондоне Мониторинговый центр по соблюдению прав человека в Сирии сообщил, что российские военные нанесли «самый сильный удар» за последний месяц по сирийской провинции Идлиб, которую занимает оппозиция. Минобороны утверждает, что удары наносятся «исключительно по подтвержденным объектам» боевиков, которые были расположены на расстоянии от населенных пунктов.

Путин, Эрдоган и Роухани призвали к разрешению кризиса в сирийском Идлибе
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Ранее, 7 сентября, президенты России, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против наступления на Идлиб, к которому готовится сирийская армия. Он заявил, что не хочет, чтобы Идлиб превратился в «кровавое озеро». Эрдоган считает, что «любое нападение на Идлиб приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии».

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что террористы решат сложить оружие. По итогам встречи была принята декларация о необходимости размежевания боевиков и сил умеренной оппозиции. Ранее в Минобороны России заявили, что в Идлибе готовится провокация с применением химического оружия.

Теги: Сирия , Идлиб , Дмитрий Песков
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