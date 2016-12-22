ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,70 68,26 EUR Нал. 81,70 79,36 USD Бирж. 69,91 +0,66 EUR Бирж. 80,80 +0,30 USD ЦБ. 69,03 +0,78 EUR ЦБ. 80,36 +0,99 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6380,00 +192,98 IMOEX 2321,82 +0,05% RTSI 1050,51 -0,37% Brent 76,46 +0,61% DJIA 25916,54 -0,31% Nasdaq 7902,54 -0,25%
Памфилова ответила Жириновскому на требование ее отставки
Лента новостей
Бизнес предложил Кремлю меры по удержанию предпенсионеров на работе 00:00, Экономика Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы 09 сен, 23:59, Политика Сборная Франции победила Голландию в Лиге наций 09 сен, 23:48, Спорт Общественный штаб назвал «самый серьезный инцидент» на выборах в Москве 09 сен, 23:41, Политика Памфилова сообщила о победе в выборах на Чукотке действующего главы 09 сен, 23:24, Политика Медведев дал оценку выступлению «Единой России» на выборах 09 сен, 22:53, Политика Москалькова призвала «не выходить за рамки закона» на протестных акциях 09 сен, 22:42, Общество 5 советов, как сохранить здоровье в офисе 09 сен, 22:36, Партнерский материал Собянин набрал 74% на выборах мэра по предварительным результатам 09 сен, 22:34, Политика Экс-советник Трампа сравнил ситуацию в Белом доме с переворотом 09 сен, 22:21, Политика В Киеве заявили об условиях возобновления подачи воды в Крым 09 сен, 22:19, Политика Дегтярев возмутился проверкой ЦИК после публикации фото с бюллетенем 09 сен, 22:14, Политика Возвращение второго тура: как прошли выборы в России 09 сен, 22:00, Политика Лига наций по футболу. Франция — Голландия. Онлайн 09 сен, 21:45, Спорт Власти назвали число участников празднования Дня города в Москве 09 сен, 21:38, Общество Как прошли акции против пенсионной реформы в Москве и других городах 09 сен, 21:28, Фотогалерея  В России прошли акции против пенсионной реформы 09 сен, 21:16, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 09 сен, 21:12, РБК и Schneider Electric Мособлизбирком зафиксировал более 50 жалоб на ход выборов губернатора 09 сен, 21:09, Политика Полиция и активисты оценили количество задержанных на акциях Навального 09 сен, 21:09, Политика В Москве против участника акции Навального возбудили уголовное дело 09 сен, 20:57, Политика Пашинян рассказал о поручении Путина поставлять дешевый газ в Армению 09 сен, 20:48, Политика Серену Уильямс наказали за поведение в финале US Open 09 сен, 20:20, Спорт Минобороны сообщило об ударе США по Сирии фосфорными боеприпасами 09 сен, 20:16, Политика Памфилова объяснила проблемы с избирательным бюллетенем Путина 09 сен, 20:11, Политика Как производят мраморную говядину в России 09 сен, 20:06, РБК и Мираторг СМИ сообщили о задержании Грецией двоих турецких военных после стрельбы 09 сен, 19:35, Общество Глава ЦИК охарактеризовала выборы фразой «страсти кипят» 09 сен, 19:21, Политика
Памфилова ответила Жириновскому на требование ее отставки
Политика, 00:25
0
Памфилова ответила Жириновскому на требование ее отставки

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что «не обижается» на слова главы партии ЛДПР Владимира Жириновского, который потребовал ее отставки, передает корреспондент РБК.

«Я бы хотела обратить внимание на истерические эскапады господина Жириновского. Он нас забросал телеграммами. Он заявил о том, что Памфилова выступает против его кандидатов. Мы понимаем, что это психоэмоциональный нервный срыв и не обижаемся», — сказала она.

Жириновский 9 сентября потребовал снять Памфилову с должности, заявив, что не согласен с результатами ее работы.

Как прошли акции против пенсионной реформы в Москве и других городах Еще 7 фото
Фотогалерея

Днем 9 сентября стало известно, что Жириновский во время конфликта с одним из протестующих против пенсионной реформы на несанкционированной акции в центре Москвы ударил его. Причина конфликта неизвестна. В ЛДПР назвали оппонента Жириновского «провокатором».

В ряде городов России одновременно с единым днем голосования 9 сентября прошли акции протеста против пенсионной реформы, в Москве и Санкт-Петербурге в согласовании акций было отказано. По данным МВД, в столице в митинге приняли участие 2 тыс. человек, несколько человек были задержаны. В «ОВД-Инфо» рассказало о 36 задержанных в Москве. В Санкт-Петербурге полиция сообщила о задержании 100 человек, в «ОВД-Инфо» назвали цифру в 354 задержанных.

Теги: Элла Памфилова , Владимир Жириновский , ЦИК , отставка
Главное
Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы Политика
Материалы по теме
Москалькова призвала «не выходить за рамки закона» на протестных акциях Общество
В ЛДПР прокомментировали драку Жириновского с участником митинга в Москве Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter