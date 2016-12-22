Памфилова ответила Жириновскому на требование ее отставки

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что «не обижается» на слова главы партии ЛДПР Владимира Жириновского, который потребовал ее отставки, передает корреспондент РБК.

«Я бы хотела обратить внимание на истерические эскапады господина Жириновского. Он нас забросал телеграммами. Он заявил о том, что Памфилова выступает против его кандидатов. Мы понимаем, что это психоэмоциональный нервный срыв и не обижаемся», — сказала она.

Жириновский 9 сентября потребовал снять Памфилову с должности, заявив, что не согласен с результатами ее работы.

Днем 9 сентября стало известно, что Жириновский во время конфликта с одним из протестующих против пенсионной реформы на несанкционированной акции в центре Москвы ударил его. Причина конфликта неизвестна. В ЛДПР назвали оппонента Жириновского «провокатором».

В ряде городов России одновременно с единым днем голосования 9 сентября прошли акции протеста против пенсионной реформы, в Москве и Санкт-Петербурге в согласовании акций было отказано. По данным МВД, в столице в митинге приняли участие 2 тыс. человек, несколько человек были задержаны. В «ОВД-Инфо» рассказало о 36 задержанных в Москве. В Санкт-Петербурге полиция сообщила о задержании 100 человек, в «ОВД-Инфо» назвали цифру в 354 задержанных.