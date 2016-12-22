В ЛДПР прокомментировали драку Жириновского с участником митинга в Москве

Участник митинга против пенсионной реформы в Москве, которого ударил председатель ЛДПР Владимир Жириновский, был «провокатором». Об этом РБК заявили в пресс-службе партии.
«К сожалению, ни один из «оранжевых» митингов не обходится без участия профессиональных провокаторов и подлецов», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ЛДПР, Жириновский отправился к участникам митинга, чтобы с ними пообщаться, разъяснить «опасность майданов и революций» и продвигать законные и эффективные методы борьбы за интересы россиян. Однако один из участников митинга попытался перевести разговор «на подзаборный уровень», выкрикивая личные оскорбления в адрес Жириновского и нецензурные выражения.
В ЛДПР пояснили, что «последней каплей стали оскорбления в адрес всех россиян». В целом, отмечается в сообщении, на митинге было много «энергичных и неравнодушных» молодых людей.
«В заключение отметим, что работа у таких подлецов небезопасная, так как у русского человека кулак крепкий и в обиду мы себя не дадим», — подытожили в пресс-службе партии.
Владимир Жириновский ударил одного из участников несогласованной акции против пенсионной реформы, прошедшей на Пушкинской площади в Москве. Телеканал «Дождь» опубликовал видеозапись, на которой видно, как лидер ЛДПР нанес митингующему удар по лицу, а затем попросил его показать паспорт. Другие участники акции призвали его прекратить драку.
Общероссийскую акцию против пенсионной реформы организовал оппозиционер Алексей Навальный. Ее датой выбрали единый день голосования, 9 сентября. Акция проходила во многих городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Мурманск, Хабаровск и другие.