Памфилова сообщила о победе в выборах на Чукотке действующего главы

На выборах в Чукотском автономном округе победил действующий глава Роман Копин, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.

Глава ЦИК отметила, что по результатам обработки всех бюллетеней Колин получил 57,8% голосов. «Тут все понятно, никаких вторых и третьих мест», — заявила глава ЦИК, сравнив выборы в Чукотке с голосованием в Хабаровском крае, где возможен второй тур.

Ранее ЦИК сообщил, что по результатам предварительного подсчета половины бюллетеней в Хабаровском крае действующий глава Вячеслав Шпорт и его конкурент от ЛДПР Сергей Фургал получили более 35%, Разница между двумя кандидатами — 0,2%. В случае объявления второго тура подобный эпизод вторым за последние шесть лет выходом во второй тур. В последний раз это было в 2015 году в Иркутской области.

9 сентября в России прошел единый день голосования, в стране были проведены 5 тыс. выборов в разных уровней. Они охватили 80 регионов страны, включая Москву и Московскую область.