Глава ЦИК охарактеризовала выборы фразой «страсти кипят»

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о высокой конкуренции в рамках единого дня голосования, проходящего 9 сентября, передает корреспондент РБК.

«Кампания очень конкурентная. И на муниципальном уровне, и на других такие страсти кипят! Кое-где ноздря в ноздрю идут кандидаты, а кое-где, скорее всего, и второй тур может быть», — сказала она.

При этом Памфилова не стала называть регионы, в которых может быть назначен второй тур. Она пояснила это тем, что подобная информация может повлиять на исход голосования.

9 сентября в России проходит единый день голосования. Россияне выбирают глав 26 регионов и членов 16 региональных парламентов. Кроме того в семи одномандатных округах проходят довыборы в Госдуму, а жители Москвы выбирают нового мэра.

Ранее избирком Хабаровского края сообщил о том, что на выборах губернатора региона появилась возможность проведения второго тура, так как при обработке 51% бюллетеней действующий глава Вячеслав Шпорт и его конкурент от ЛДПР Сергей Фургал получили более 60 тыс. голосов избирателей — то есть по 35%. Разница в их результатах составила около 0,2%.

При этом в трех регионах России уже определились губернаторы. Так, 30-летний Дмитрий Артюхов стал главой Ямало-Ненецкого автономного округа, Владимир Васильев победил в борьбе за кресло главы Дагестана, а Юнус-Бек Евкуров в третий раз переизбрался главой Ингушетии.