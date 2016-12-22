Глава ЦИК назвала проходящие по всей России выборы «высокоскоростными»

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала проходящие 9 сентября выборы «высокоскоростными», передает корреспондент РБК.

«В целом кампания очень высокоскоростная. Если по факту, то в выборах принимает участие 44 избирательных объединения, в том числе 40 политических партий и четыре общественных объединения», — сказала она.

Памфилова отметила, что принимающие участие в выборах партии являются «самыми-самыми дееспособными». Их количество говорит о том, что на выборах присутствует конкуренция, которая отражает реальное состояние общественно-политической системы.

Единый день голосования проходит в России 9 сентября. Всего в различного рода выборах принимают участие жители 80 регионов страны. При этом 26 субъектов выберут глав, сформируется состав 16 региональных парламентов, а также пройдут довыборы в Государственную думу.

День голосования первым начался на Чукотке в 08:00 по местному времени (8 сентября 23:00​ мск). В регионе проходят выборы губернатора из четырех кандидатов.