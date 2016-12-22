В Абхазии после гибели премьер-министра назначили его врио

Первый вице-премьер Даур Аршба стал временно исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии после гибели Геннадия Гагулии в ДТП. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу президента республики.
«Как первый вице-премьер Даур Аршба является временно исполняющим обязанности премьер-министра», — сказал собеседник агентства.
Премьер-министр Абхазии погиб в аварии около 22:00 мск 8 сентября. Правительственный кортеж следовал из аэропорта в Сочи в Абхазию после государственного визита в Сирию.
Впоследствии заместитель главы МВД страны Казбек Кишмахо рассказал ТАСС, что машина премьер-министра столкнулась с автомобилем, двигавшимся по встречной полосе. Виновник ДТП был в состоянии наркотического опьянения. В МВД республики сообщили, что у водителя автомобиля, столкнувшегося с машиной Гагулии, не было водительских прав. Материалы расследования передали в прокуратуру.