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СМИ сообщили о задержании Грецией двоих турецких военных после стрельбы

Глава ЦИК охарактеризовала выборы фразой «страсти кипят»

В Абхазии после гибели премьер-министра назначили его врио

В ЛДПР прокомментировали драку Жириновского с участником митинга в Москве

Мантуров назвал необходимый объем выращивания опиумного мака в России

ЦИК назвала единый день голосования 9 сентября одним из самых спокойных

Вице-президент США заявил о готовности пройти через полиграф из-за NYT

В центре Москвы задержали участников несогласованной акции

Избирком предупредил о вероятном втором туре для хабаровского губернатора

Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии

Сборная Украины выиграла второй матч подряд в Лиге наций

Абэ заявил о двукратном увеличении числа жертв землетрясения на Хоккайдо

Федерация керлинга не нашла доказательств применения россиянами допинга

Загрязнивший воздух на севере Крыма завод приостановил работу

Явка на выборах мэра столицы снизилась по сравнению с данными 2013 года

Новоизбранный глава Дагестана обещал продолжить борьбу с коррупцией

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Все кандидаты в мэры Москвы проголосовали на выборах

МВД ДНР опровергло информацию о взрыве в центре Донецка

Ройзман рассказал о просьбе задержать его на акции в Екатеринбурге

Глава ЦИК заявила о единственном серьезном нарушении на выборах

В США четыре человека пострадали и один погиб при стрельбе в McDonald's

Жириновский ударил митингующего против пенсионной реформы в центре Москвы

Президента Молдавии госпитализировали после ДТП с участием его кортежа

Как устроен современный промышленный центр обработки данных

МВД Москвы отчиталось о числе участников несогласованной акции Навального

Путин и Медведев проголосовали на выборах мэра Москвы