В МВД рассказали детали гибели премьер-министра Абхазии

Машина, в которой ехал погибший премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, столкнулась с автомобилем, двигавшимся по встречной полосе. Об этом сообщил заместитель главы МВД страны Казбек Кишмахо, передает ТАСС.



По его словам, за рулем машины, столкнувшейся с автомобилем премьера, был молодой житель Абхазии. В МВД отметили, что, по предварительным данным, после столкновения машина с Гугулием вылетела в кювет, передает «РИА Новости». Как сообщил помощник генпрокурора республики Даур Амичба, в результате ДТП также пострадали охранник и водитель премьер-министра. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. «Врачи заверили, что жить будут», — сказал Амичба. По его словам, водитель машины, которая врезалась в автомобиль премьер-министра, был трезв. Амичба отметил, что водитель житель абхазского села Звандрипш, и он ехал на автомобиле «ВАЗ-2109».

Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба заявила, что смерть Гагулия не связана с покушением, а является несчастным случаем. По ее словам, произошедшее также не является терактом.

О гибели премьер-министр Абхазии стало известно в субботу, 8 сентября. Он погиб в возрасте 70 лет. Правительственный кортеж, частью которого был и автомобиль президента Абхазии Рауля Хаджимбы, двигался из аэропорта Сочи в Абхазию после государственного визита в Сирию. Машина Гагулия попала в ДТП недалеко от милицейского поста Мюссера на отрезке дороги «Псоу-Сухум». Абхазский лидер в инциденте не пострадал.



Гагулия занимал пост премьер-министра Абхазии три раза, а именно с 1995 по 1997 год, с 2002 по 2003 год и с 25 апреля 2018 года. Абхазский лидер заявил, что его смерть стала «огромным горем».