Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП

Глава кабинета министров Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП. Он трижды занимал пост премьера республики

Геннадий Гагулия (Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости)

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия на 71-м году жизни погиб в ДТП. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря правительства республики Диану Зантария.

По словам Зантария, автомобиль абхазского премьера попал в ДТП около 22:00 мск недалеко от милицейского поста Мюссера. Водитель и охранники Гагулии не пострадали. «Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла после поста Мюссера», — приводит агентство слова пресс-секретаря. По предварительной информации, на пути в больницу премьер был еще жив.

Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.

Гагулия родился 4 января 1948 года в селе Лыхны в Гудаутском районе Абхазской АССР. В 1972 году он закончил Белорусский политехнический институт, в 1986 году стал председателем Гудаутской районной потребительской кооперации.

С 1991 году начал работать в руководстве республики, сначала руководил комитетом по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992 году стал заместителем председателя Совета министров Абхазии, спустя три года стал премьер-министром. Занимал этот пост трижды: с 1995 по 1997 год, с 2002 по 2003 год и с 25 апреля 2018 года.