В ДНР анонсировали военные учения с участием более 4 тыс. человек

На военных полигонах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) пройдут плановые учения. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Учения начнутся 11 сентября на расстоянии от линии соприкосновения с Украиной, чтобы соответствовать минским соглашениям. Басурин рассказал, что в них примут участие более 4 тыс. человек и свыше 300 единиц военной техники.
В конце августа в ДНР проводились учения связистов, экипажей танков и боевых машин пехоты. В них участвовали 1,5 тыс. военнослужащих. Как сообщал Эдуард Басурин, маневры прошли в отдалении от линии соприкосновения.
В начале сентября Басурин рассказал РБК, что украинские военные подготовили группировку в 12 тыс. человек для наступления в Донбассе. Он добавил, что, по данным разведки, Украина планирует наступление на мариупольском направлении. После гибели главы ДНР Александра Захарченко в результате взрыва в кафе Басурин также заявлял о перемещении украинскими военными техники вдоль линии соприкосновения. Однако представитель Операции объединенных сил (ООС) в разговоре с РБК опроверг подготовку к наступлению.