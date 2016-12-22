Все кандидаты в мэры Москвы проголосовали на выборах

Все претенденты на пост мэра Москвы проголосовали на выборах в единый день голосования. Свои голоса отдали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и предприниматель Михаил Балакин.
Как сообщает «Интерфакс», Собянин, который участвует в выборах как самовыдвиженец, проголосовал на участке по месту жительства в центре Москвы. «По правде говоря, волнуюсь, как школьник, который пришел на экзамены, экзамены, к которым готовился, как минимум последние пять лет», — сказал он.
Кандидат от «Справедливой России» Свиридов отдал свой голос на участке № 120 в Таганском районе, передает ТАСС. Он отметил, что сегодня жители Москвы сделают выбор, который «определит судьбу столицы на десятилетия вперед».
Бывший депутат Госдумы и кандидат от КПРФ Кумин проголосовал в участке № 2290 на юго-западе Москвы. «Всегда есть отдельные шероховатости и нарушения, но в целом возможность выбирать — одна из главных. Поэтому надо ей пользоваться», — рассказал он «РИА Новости».
Выдвинутый на пост мэра депутат от ЛДПР Дегтярев проголосовал в Ломоносовском районе Москвы. Он отметил, что день города завершился, но в воскресенье жителей столицы ждет «еще один праздник — день выборов», передает «РИА Новости».
Балакин свой голос отдал на участке № 7 по ул. Арбат, 35. «Хочу призвать всех прийти и проголосовать, каждый голос важен для будущего города, как в строительстве важна каждая балка», — сказал Балакин.
9 сентября в России проходит единый день голосования. Выборы различного уровня организованы в 80 регионах. Жители Москвы выбирают мэра города. Изначально о желании побороться за должность столичного градоначальника заявили более 30 человек, но пройти регистрацию смогли только пятеро — Собянин, Кумин, Дегтярев, Свиридов и Балакин.