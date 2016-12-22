Федерация керлинга не нашла доказательств применения россиянами допинга

Загрязнивший воздух на севере Крыма завод приостановил работу

Явка на выборах мэра столицы снизилась по сравнению с данными 2013 года

Новоизбранный глава Дагестана обещал продолжить борьбу с коррупцией

СМИ сообщили о задержании 80 человек на акции Навального в Петербурге

Все кандидаты в мэры Москвы проголосовали на выборах

МВД ДНР опровергло информацию о взрыве в центре Донецка

Ройзман рассказал о просьбе задержать его на акции в Екатеринбурге

Глава ЦИК заявила о единственном серьезном нарушении на выборах

В США четыре человека пострадали и один погиб при стрельбе в McDonald's

Жириновский ударил митингующего против пенсионной реформы в центре Москвы

Президента Молдавии госпитализировали после ДТП с участием его кортежа

Как устроен современный промышленный центр обработки данных

МВД Москвы отчиталось о числе участников несогласованной акции Навального

Путин и Медведев проголосовали на выборах мэра Москвы

Салах сделал дубль и не реализовал два пенальти в матче за сборную Египта

Албанцы не дали проехать президенту Сербии к одному из сел в Косово

Путин назвал евреев из России счастливыми людьми

Жертвами крушения самолета в Южном Судане стал 21 человек

Греф пообещал создать банковские продукты со скидкой для пенсионеров

7 российских брендов с качественным трикотажем

Как развивалась Windows: эволюция операционной системы

Адвокат заявил об ухудшении состояния голодающего в колонии Сенцова

В ДНР анонсировали военные учения с участием более 4 тыс. человек

Сотрудник ФБК Николай Ляскин сообщил о своем задержании в Москве

Мосгоризбирком заявил о превысившей данные 2013 года явке на выборах мэра

В Британии заявили о намерении привлечь к суду «отравителей» Скрипалей

Совет Федерации показал фотографии со встречи Матвиенко с Ким Чен Ыном

Почему Толстой снова в моде

Венецианский кинофестиваль: закрытие и победители