Тимошенко вновь возглавила рейтинг кандидатов в президенты Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко продолжает лидировать в президентском рейтинге, за нее готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в выборах. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинской социологической группы «Рейтинг».

«Тимошенко занимает сильные электоральные позиции практически во всех макрорегионах», — уточняется в сообщении. При этом более высокие показатели наблюдаются на западе, в центре и на ю​ге страны.

За бывшего министра обороны Анатолия Гриценко готовы проголосовать 10,7%, за лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 8,9%, а за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 8,5%. Действующего президента Петра Порошенко готовы поддержать 8,3%. При этом отмечается, что Порошенко продолжает возглавлять антирейтинг: половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких условиях.

За украинского шоумена и актера Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 8% опрошенных, как и за музыканта Святослава Вакарчука. Также отмечается, что за лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича готовы проголосовать 5,9%.

Опрос был проведен в период с 20 июля по 3 августа 2018 года, респондентами стали 2 тыс. человек. Погрешность социологи оценили не более чем в 2,2%.

В середине июля опрос компании GfK Ukraine выявил лидерство Тимошенко в рейтинге электоральных симпатий украинцев. Согласно опросу, за нее готовы были проголосовать 10% опрошенных. На втором месте оказался Зеленский (7%), на третьем — Вакарчук (6%) и депутат Верховной рады Анатолий Гриценко (6%).

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.