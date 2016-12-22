Власти Греции отказали в визе управделами Московской патриархии

Греция отказала в своей визе управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, который планировал совершить паломничество на Афон, сообщили в управделами патриархии «Интерфаксу».

«Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось», — сказали в управлении. Там отметили, что ограничения касаются именно гражданской визы и не распространяются на посещение Афона, согласие на которое дают церковные власти.

В августе настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей рассказал РБК, что власти Греции без объяснения причин отказали ему и еще нескольким священникам РПЦ в получении визы. «Мы хотели отдохнуть семьей этим летом недалеко от Афона. Три недели назад подали заявки на шенгенскую визу через туроператора. Всей семье визы дали, в том числе маленькому ребенку. Мне отказано с формулировкой «Нет обоснований для пребывания на территории Греции», — заявил он.

Также на проблемы с греческой визой пожаловался протоиерей Владимир Вигилянский. По его словам, в консульстве Греции заявили, что ему не стоило указывать в заявлении, что он является российским священником. МИД России направил посольству Греции ноту с требованием разъяснить ситуацию с отказом в визах для священников из России.

«Конечно, любая дискриминация с выдачей виз, будь то по национальному, профессиональному, религиозному признаку, недопустима», — сказала тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова.



