МИД направил ноту в посольство Греции из-за проблем священников с визами

После того как несколько священников РПЦ пожаловались на проблемы с получением виз в Грецию, МИД попросил посольство этой страны дать разъяснения

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МИД направил в посольство Греции ноту с просьбой разъяснить ситуацию с российскими священниками, которые пожаловались на сложности в получении виз в страну. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, трансляция велась на сайте ведомства.

Она уточнила, что греческих коллег попросили​ «подтвердить или опровергнуть, дать какие-то разъяснения на этот счет». «Мы, соответственно, сейчас ожидаем реакции греческой стороны, — добавила она. — Конечно, любая дискриминация с выдачей виз, будь то по национальному, профессиональному, религиозному признаку, недопустима».

Ранее настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей рассказал РБК, что нескольким священникам РПЦ не выдали греческую визу без объяснения причин. Протоиерей Владимир Виглянский, в свою очередь, сказал, что ему удалось получить греческую визу всего на месяц. «В консульстве откровенно заявили: «Зря вы указали, что вы священник. Сказали бы, что пенсионер, и тоже получили бы визу на три года», — говорил Виглянский. Священник отправил письмо послу Греции в России Андреасу Фриганосу, но ответа не получил.

Осложнения в отношениях России и Греции начались после того, как Афины обвинили Москву в попытке подорвать национальную безопасность страны. В итоге Греция выдворила двух российских дипломатов, Россия заявила, что за высылкой сотрудников дипмиссии стоят США. В начале августа Россия в ответ выслала двух греческих дипломатов.