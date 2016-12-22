Пашинян заявил об отсутствии проблем в отношениях России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в отношениях Ереваны и Москвы нет проблем, об этом он написал на своей странице в Facebook после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас был эффективный разговор, по результатам которого мы можем зафиксировать, что армяно-российские отношения блестящие. В наших отношениях нет проблем ни по каким направлениям», — заявил премьер-министр Армении.

В понедельник, 3 сентября, он написал в Facebook, что отношения России и Армении «находятся в рабочей атмосфере»​ и ему известно, что есть те, кто считает, что в них есть проблемы.

В ходе встречи с Путиным в субботу, 8 сентября, Пашинян заявил, что отношения между двумя странами должны строиться на принципе невмешательства во внутренние дела. Президент России в ходе беседы подчеркнул, что Москва «уверенно занимает первое место» среди экономических партнеров Еревана.