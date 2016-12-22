Трамп рассказал о наводящих сон речах Обамы

Президент США Дональд Трамп рассказал, что заснул пока смотрел выступление Барака Обамы в университете Иллинойса. Об этом он заявил во время встречи со сторонниками в городе Фарго (штат Северная Дакота), сообщает ABC News.

«Простите, я смотрел ее, но заснул. Мне она показалась очень хорошей для того, чтобы спать», — ответил Трамп на просьбу прокомментировать выступление Обамы.

По словам президента, Обама попытался причислить себе заслуги хорошего экономического состояния США. Однако, по мнению президента, если бы демократы победили во время президентских выборов в 2016 году, то вместо роста ВВП страны на 4,2% произошел спад.

Ранее бывший президент США Барак Обама выступил в университете в Иллинойсе с резкими замечаниями в адрес республиканской партии и Белого дома. Он заявил, что разобщение в американском обществе и националистические настроения начались не с Дональда Трампа. «Он следствие, а не причина. Он просто наживается на обидах, которые политики раздували годами», — сказал Обама.

В июле Трамп обвинил Обаму в том, что его «глупая и тупая» политика привела к ухудшению отношений с Россией.