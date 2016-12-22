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Обама заявил о стремлении Трампа «нажиться на недовольстве» американцев
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Обама заявил о стремлении Трампа «нажиться на недовольстве» американцев
Политика, 00:03
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Обама заявил о стремлении Трампа «нажиться на недовольстве» американцев
Обама и Трамп обменялись резкими замечаниями в ходе предвыборной кампании в США. Обама обвинил президента в попытке «нажиться» на недовольстве американцев, а Трамп заявил, что заснул во время речи своего предшественника
Фото: John Gress / Reuters

Экс-президент США Барак Обама выступил с резкими замечаниями в адрес республиканской партии и Белого дома. По мнению Обамы, Трамп пытается «нажиться на недовольстве» американцев, передает CNN.

Выступая в университете в Иллинойсе, экс-президент указал на растущее в американском обществе разобщение, упомянув, в частности, националистические настроения, приведшие к беспорядкам в Шарлоттсвилле. «Это [разобщение] началось не с Дональда Трампа. Он следствие, а не причина. Он просто наживается на обидах, которые политики раздували годами. Страх и гнев, которые коренятся в нашем прошлом, но также вытекают из огромных потрясений, которые имели место в вашей жизни когда-то», — сказал Обама.

Экс-президент США упомянул о наличии «нацистских» настроений среди отдельных слоев американского общества. «Не нужно быть демократом или республиканцем, чтобы утверждать, что мы не должны подвергать нападкам людей только из-за того, как они выглядят или как они молятся. Мы должны восстать против дискриминации и дать ясный и четкий ответ тем, кто симпатизирует нацистским идеям», — сказал экс-президент США. Как отмечает CNN, эти слова можно считать упреком в адрес Трампа, отказавшегося однозначно осудить националистов, участвовавших в беспорядка в Шарлоттсвилле летом 2017 года.

Дональд Трамп успел прокомментировать речь Обамы шуткой, назвав ее очень скучной. современной Я смотрел ее, но я заснул. Я обнаружил, что [Обама] очень хорош для того, чтобы засыпать», — пошутил президент США перед своими сторонниками в Северной Дакоте.

Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой политики своего предшественника, обвиняя его, в частности, в провале попыток выстраивания отношений с Россией. В одном из своих твитов он обвинил предшествующую администрацию Белого дома в «глупой и тупой» внешней политике, приведшей к кризису в отношениях с Москвой.

Полемика Барака Обамы и Дональда Трампа связана с политической кампанией в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах. В ходе выборов, намеченных на 6 ноября, в США должен полностью смениться состав Палаты представителей конгресса и часть сенаторов. Кроме того, в большинстве штатов страны пройдут выборы глав исполнительной власти.

Июньский опрос исследовательской компании Pew Research Center показал, что большая часть американцев считают Барака Обаму лучшим президентом США в истории страны. На первое место в списке глав государства его поставили 44% опрошенных. На втором месте оказался Билл Клинтон, на третьем- Рональд Рейган. Дональд Трамп, которого сочли лучшим президентом только 19% американцев, оказался на четвертом месте.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Дональд Трамп , Барак Обама
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