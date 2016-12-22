Верховный суд отказался снять Собянина с выборов мэра Москвы

Коллегия Верховного суда отклонила апелляцию на решение Мосгорсуда, который отказался снять мэра Москвы Сергея Собянина с выборов по иску его соперника от КПРФ Вадима Кумина. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда РФ.

«По решению судебной коллегии Верховного суда, предыдущее решение по Собянину оставить без изменений, а апелляцию — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Адвокат истца Мухамед Биджев во время заседания заявил, что Мосгорсуд не провел исследования критериев агитации и вынес формальное решение, несмотря на то что было предоставлено много доказательств о нарушении закона Собяниным о предвыборной агитации. ​

Кумин обратился в Мосгорсуд с иском против Собянина в конце августа. По мнению кандидата от КПРФ, предвыборная команда мэра допустила «огромное количество нарушений», прежде всего в информационной сфере. По мнению Кумина, Собянин упоминается в СМИ в десять раз чаще остальных кандидатов. ​

По данным «Медиалогии», Собянин с 1 июня по 1 сентября упоминался в федеральных и московских СМИ 45,3 тыс. раз, что в два раза чаще, чем другие кандидаты. Остальные четыре участника выборов Вадим Кумин, Михаил Балакин, Илья Свиридов и Михаил Дегтярев упоминались в общей сложности 20,5 тыс. раз, причем значительная часть упоминаний носит нейтральный характер.