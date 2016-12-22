В ФНС отказались считать принуждением раскрытие структуры собственников

Раскрытие структуры собственников компаний и переход из офшоров является не принуждением, а стимулами, заявил глава управления международных отношений и валютного контроля Федеральной налоговой службы России (ФНС) Дмитрий Вольвач на Московском финансовом форуме. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Он отметил, что у бизнесменов есть семь лет для того, чтобы постепенно перейти из офшоров в российскую юрисдикцию. По его словам, для компаний, которые выйдут из офшоров, предполагаются определенные преференции, которых будут лишены те, кто не выйдет из них.

«Сейчас идет вторая волна налоговой амнистии, которая дает пакет гарантий и [возможность] получить защиту от уголовной и административной ответственности в случае декларирования и раскрытия. Это к принуждению к деофшоризации отношения не имеет», — сказал Вольвач.

В декабре 2017 года был принят закон о «налоговой амнистии» для россиян. Согласно документу, списывались долги физических и юридических лиц по налогам на недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также по пеням на 1 января 2015 года. По словам министра финансов Антона Силуанова, сумма списанной налоговой задолженности в рамках президентской инициативы составила почти 184 млрд руб.

В апреле Sunday Times сообщила, что объем средств россиян, размещенных в британских офшорах на Виргинских и Каймановых островах составляет £34 млрд. ($47 млрд). При этом, по данным издания, эта сумма в пять раз больше общей суммы средств, которые россияне разместили в самой Великобритании.