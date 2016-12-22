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Силуанов уточнил сумму прощенных Путиным долгов
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Силуанов уточнил сумму прощенных Путиным долгов
Экономика, 16 янв, 18:25
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Силуанов уточнил сумму прощенных Путиным долгов
В рамках президентской инициативы по списанию налоговых долгов физлицам и индивидуальным предпринимателям простят 184 млрд руб. недоимок, сообщил Антон Силуанов. Это выше ранее названной суммы в 150 млрд руб.
Антон Силуанов (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

В декабре прошлого года был принят закон, предусматривающий списание налоговой задолженности физлиц и индивидуальных предпринимателей на 183,8 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства, передает корреспондент РБК. 29 декабря закон подписал президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщал РБК, во-первых, будут списаны зафиксированные на 1 января 2015 года недоимки физических лиц по налогам на недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства (имущественные налоги), а также задолженность по пеням, начисленным с того времени по таким недоимкам. По данным ФНС, неурегулированная задолженность граждан по этим налогам на 1 января 2015 года составляла 103 млрд руб. (не считая пеней), какая-то часть этой задолженности была погашена в последующие периоды. «Количество таких граждан, по оценкам налоговой службы, составляет более 20 млн человек, общий объем задолженности — 41 млрд руб.», — сказал Силуанов на совещании членов правительства с Путиным 16 января.

Кроме того, безнадежными будут признаны долги индивидуальных предпринимателей на 1 января 2015 года по упрощенным налогам, ЕНВД, по спецрежимам и по оплате патентами (кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС). По данным Минфина, общий объем списанных налогов составляет 15,8 млрд руб. на 3 млн индивидуальных предпринимателей. Месяцем ранее Владимир Путин, говоря о намерении простить долги 2,9 млн индивидуальных предпринимателей на сумму 15 млрд руб., имел в виду тех предпринимателей, кому были начислены страховые взносы при отсутствии фактической деятельности.

Прощение от Путина: кому президент предложил списать долги по налогам
Экономика

Недоимки индивидуальным предпринимателям по страховым взносам и задолженность по пеням за периоды, истекшие до 1 января 2017 года (с этой даты администрирование страховых взносов перешло от внебюджетных фондов к ФНС), власти также спишут, рассказал сегодня Силуанов, однако объем задолженности составил 127 млрд руб. «Таких индивидуальных предпринимателей, по данным налоговой службы, около 700 тыс. Важно, что такое списание будет производиться и уже производится без обращения налогоплательщиков, будь то граждане или индивидуальные предприниматели, в налоговые органы», — сказал министр.

Таким образом, Путин простил россиянам почти 184 млрд без учета «условных доходов», следует из слов Силуанова. Это более чем на 30 млрд руб. выше суммы, названной ранее. В конце декабря глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил журналистам, что общая сумма списанных долгов по налогам и страховым взносам составит более 150 млрд руб. Эту же сумму РБК подтвердил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Минфин и ФНС не стали тогда комментировать информацию.

Предполагалось, что в эту сумму входят и так называемые условные доходы. Это задолженность по НДФЛ на доходы, полученные с 1 января 2015-го по 1 декабря 2017 года, налог с которых не был удержан налоговым агентом. В последнем случае речь идет о НДФЛ, который начисляется на «условные доходы», возникающие как следствие списания долгов граждан перед банками, долгов за неоплаченные услуги телефонных операторов и предприятий ЖКХ. По словам Владимира Путина, это «бессмысленная» практика.

«По так называемым условным доходам и списанию долгов таким правом воспользуются около 2 млн человек, и сумма списания составляет порядка 22 млрд руб.», — заявил на заседании 16 января Силуанов. Он подчеркнул, что этим законом власти сняли с граждан и ИП долговую нагрузку, которая была накоплена.

«Налоговая служба существенно упростила порядок уплаты по сравнению с 2015 годом, на тот момент, когда мы списывали эту задолженность. Сейчас есть возможность уплаты налогов через личные кабинеты, не посещая налоговую службу. Мы рассчитываем, что налоговая задолженность накапливаться не должна и обязательства перед бюджетом должны выполняться в соответствии с действующим законодательством», — сказал министр. Таким образом, власти не собираются отказываться от этой практики совсем, как ожидалось ранее. Такие «условные доходы», полученные после 1 декабря 2017 года, снова будут облагаться НДФЛ.​

Авторы: Антон Фейнберг, Екатерина Копалкина.
Теги: Владимир Путин , налоги , Антон Силуанов , налоговая амнистия
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