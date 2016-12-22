Силуанов признал недостаточным общение между бизнесом и государством

​Между российским правительством и предпринимателями отсутствуют доверие и налаженный диалог. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Правительство мало общалось с бизнесом, бизнесмены действительно нам не доверяют. Они считают, что мы такие партнеры, которые могут подложить какое-то решение, которое приведет к тому, что часть их прибыли будет забрана через налоги, другие механизмы», — пришел к выводу Силуанов, отметив, что российские предприниматели ожидают от правительства только обмана или изъятия дополнительных доходов.

Силуанов заявил, что государство не собирается насильно взимать дополнительные доходы, которые были получены бизнесом. Он призвал инвестировать полученную прибыль в экономику России, а не «проедать и вкладывать средства в какие-то зарубежные активы».

Министр финансов анонсировал создание нового рабочего органа, который будет рассматривать предложения предпринимателей относительно того, «что нужно, чтобы деньги работали в России». Среди возможных инструментов поддержки Силуанов назвал субсидирование ставок, гарантии, создание государственно-частных партнерств.

В июле помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 компаний — металлургических, нефтехимических компаний и других.

В конце августа в РСПП провели совещание представителей правительства с предпринимателями, на котором обсуждался вопрос, как стимулировать компании инвестировать в проекты, соответствующие приоритетам майского указа президента России.

6 сентября в РСПП прошло первое заседание рабочей группы по вовлечению крупного бизнеса в реализацию инвестпроектов из госповестки.