Силуанов предложил ослабить госрегулирование банков на фоне санкций

В России нужно ослабить регулирование в банковской сфере в условиях западных санкций, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, российской экономике требуются кредиты и инвестиции, так как заимствования на внешнем рынке уже ограничены. «Нам сейчас надо ослаблять регуляторные путы, которые есть, нужно ослаблять регуляторику по всем позициям», — сказал Силуанов, добавив, что нужно «серьезно все взвесить» вместе с Центробанком.

В конце августа США ввели новый пакет санкций против России, предусмотренный законом 1991 года о противодействии странам, применяющим химическое и биологическое оружие. Новые ограничения касаются поставок продукции двойного назначения, в частности электроники и оборудования для нефтегазодобычи. Поводом для введения санкций в Вашингтоне назвали отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Великобритания возложила ответственность за этот инцидент на Москву, последняя отвергала обвинения. Согласно условиям санкций, если в течение трех месяцев Россия не пообещает отказаться от применения химического оружия и не допустит к себе международных наблюдателей, ее ожидает очередная волна ограничений. В то же время ограничения не касаются сотрудничества в космической сфере.

В августе на фоне новых санкций началась массовая распродажа российского госдолга. Индекс гособлигаций RGBI с начала августа упал на 4,04% и до минимальных с конца 2016 года показателей. На конец июля доля иностранных держателей российских облигаций федерального займа (ОФЗ) составляла 27,5% по сравнению 34,5% до объявления об апрельских санкциях США. Тогда Вашингтон ввел санкции против ряда физических лиц и компаний, в том числе En+ и UC Rusal Олега Дерипаски.

