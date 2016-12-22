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Дипломаты заявили об отказе Лондона дать ответы по ходу «дела Скрипалей»
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Дипломаты заявили об отказе Лондона дать ответы по ходу «дела Скрипалей»
Отравление Скрипалей, 21:36
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Дипломаты заявили об отказе Лондона дать ответы по ходу «дела Скрипалей»

МИД Великобритании не дал ответов на вопросы временного поверенного в делах России Ивана Володина и не дал ему донести российскую позицию по ходу «дела Скрипалей», заявили в пресс-службе диппредставительства. Об этом сообщает «РИА Новости».

5 сентября прокуратура Англии и Уэльса назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении в начале марта экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британский премьер-министр Тереза Мэй отметила, что они — «сотрудники ГРУ». Мэй также пригрозила Москве новыми санкциями. Подозреваемыми, по данным британских властей, являются Александр Петров и Руслан Боширов. Британская полиция также опубликовала их фотографии. В Кремле заявили о непричастности России к инциденту в Солсбери, а представитель МИД Мария Захарова усомнилась в подлинности фото. В то же время в Лондоне заявили, что не будут требовать выдачи подозреваемых.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Кроме того, британская полиция опубликовала упаковку от духов под маркой Nina Ricci, в которой, по данным расследования, находился яд «Новичок», убивший гражданку Великобритании в городе Эймсбери. В Nina Ricci заявили, что флакон — подделка.

Теги: Сергей Скрипаль , Посольство России в Великобритании
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