Акции банка «Возрождение» выросли на 18% после объявления о сделке с ВТБ

После объявления о том, что банк ВТБ намерен приобрести банк «Возрождение», ценные бумаги второй кредитной организации взлетели на 18%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Если на открытие торгов в 10:29 мск акции «Возрождения» торговались на уровне 371 руб. за одну бумагу, то в 15:49 мск они резко поднялись до 439 руб. На момент публикации материала, цена обыкновенных акций кредитной организации снизилась до 405 руб. за штуку.
В последний раз акции «Возрождения» торговались выше 430 руб. за штуку в марте этого года.
Ранее во вторник, 14 августа, ВТБ сообщил о достижении договоренности по ключевым условиям покупки банка «Возрождение» с кипрским фондом Bonum Capital (Cyprus), представляющим интересы Дмитрия Ананьева. В сентябре банк планирует закрыть сделку по покупке не менее чем 75% акций кредитной организации. В ВТБ отметили, что сделку заключили «на взаимовыгодных условиях», не уточнив сумму.