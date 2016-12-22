Силуанов назвал размер профицита бюджета в 2019 году

Министр финансов Антон Силуанов назвал размер профицита федерального бюджета в 2019 году, сообщает корреспондент РБК.

«В следующем году мы планируем профицит бюджета на уровне где-то 1,8% ВВП с последующим чуть снижением, что связано со снижением прогноза по ценам на нефть и, соответственно, снижением объема нефтегазовых доходов», — сказал министр.

Силуанов добавил, что в 2019 году несмотря на санкции против России будут реализованы планы по снижению зависимости от нефти и газа и по улучшению балансировки бюджета.

«Мы планируем выйти на формирование [уровня] средств нашего Фонда национального благосостояния, превышающего 7-процентный уровень ВВП уже в 2019 году, что позволит нам иметь возможность инвестировать часть средств этого источника в экономику», — добавил министр.

Ранее Силуанов заявил, что риск возможного введения американских санкций делает непрогнозируемым курс рубля. Он добавил, что власти России разработали меры для защиты от возможного введения США санкций против российского государственного долга.