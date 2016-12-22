Моисеев процитировал Высоцкого на вопрос о судьбе акций ВТБ у «Открытия»

Обсуждение планов по выкупу или обмену почти 15% акций ВТБ, находящихся на балансе санируемого банка «Открытие», «заглохло». Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает «Интерфакс».
«Заглохло все. У нас очень много хороших планов, в которых все хорошо, кроме одного: «Где деньги, Зин?» — сказал Моисеев.
Ранее 5 сентября глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов заверил, что передача акций «Открытия» какому-либо другому банку «не обсуждается».
В июле Моисеев заявил о «ненормальности» ситуации, когда санируемый банк «Открытие» владеет 15% одного из крупнейших банков страны — ВТБ. В то же время он отметил, что снять эти активы с баланса «Открытия» невозможно, так как они достались ему от других собственников, поэтому нужен их выкуп или передача другому финансовой организации. Одним из вариантов Моисеев тогда назвал передачу акций ВТБ ВЭБу.
На данный момент «ФК Открытие» непосредственно распоряжается 9,08% в уставном капитале ВТБ. Еще 5,7% акций банк контролирует косвенно через управляющие компании. Стоимость находящихся у «Открытия» 14,7% акций ВТБ составляет около 92,7 млрд руб.
«Где деньги, Зин?» — фраза из песни Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора». В 2013 эту фразу использовал президент Владимир Путин, комментируя перевод ответственности за доплаты медработникам с федерального на региональный уровень.