Спикер Верховной рады оправдался за слова о Гитлере-демократе

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что его слова об Адольфе Гитлере как «самом большом стороннике демократии», были осуждением манипуляций при проведении референдумов. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«В эфире мной было отмечено, что способ референдума как прямой демократии использовался нацистами для манипуляции», — заявил он, отметив, что подобные методы «использует Путин».

По словам Парубия, это касается ситуации в Крыму и на Донбассе. Политик призвал коллег «не смотреть российскую пропаганду», а самим оценить его выступление.

4 сентября Парубий в эфире телеканала ICTV заявил, что Адольф Гитлер практиковал прямую демократию, сторонником которой он является.

«Скажу вам, что самым большим сторонником прямой демократии был Адольф Алоизович в тридцатых годах», — сказал он. Парубий отметил, что изучал методы прямой демократии «на научном уровне».

После этого лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович заявил, что намерен подать иск в суд за пропаганду фашизма. Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук высказал мнение, что Парубий должен уйти в отставку.