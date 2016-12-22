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Спикер Рады назвал Гитлера «самым большим сторонником демократии»
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Спикер Рады назвал Гитлера «самым большим сторонником демократии»
Украинский кризис, 21:12
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Спикер Рады назвал Гитлера «самым большим сторонником демократии»

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Адольфа Гитлера «самым большим сторонником» методов прямой демократии. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ICTV.

«Скажу вам, что самым большим сторонником прямой демократии был Адольф Алоизович в тридцатых годах», — сказал он. Парубий отметил, что изучал методы прямой демократии «на научном уровне» и подчеркнул, что она является одним из способов манипуляции.

Порошенко предложил Раде поменять воинское приветствие на «Слава Украине»
Политика

Накануне, 3 сентября, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект об изменении воинского приветствия в стране на фразу «Слава Украине!». «Мне поведение наших воинов на параде — тот энтузиазм, когда они начали произносить:​ «Слава Украине!», только добавили уверенности в том, что это надо делать сейчас уже и немедленно», — сказал он на встрече с руководителями парламентских фракций и групп.

Фразу «Слава Украине — героям слава!» использовали члены Организации украинских националистов (запрещена в России) и в Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) во время Второй мировой войны. Кроме того, этот лозунг был популярен во время событий на Майдане в конце 2013 года.

Теги: Андрей Парубий , Адольф Гитлер , демократия
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