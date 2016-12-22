Делегация из США прибыла в Крым с трехдневным визитом
Политика, 02:31
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Делегация из США прибыла в Крым с трехдневным визитом
Делегация из США прибыла в Крым с трехдневным визитом, в рамках которого ее члены посетят Симферополь, Ялту и Севастополь, передает «РИА Новости».
По словам одного из организаторов визита делегации Валентина Козубского, в Крым приехали четыре американских гражданина, среди которых представители организации «Центр гражданских инициатив».
«Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — заявил он.
Как отметил Козубский, делегация встретится с представителями парламента Крыма, посетит детский дом «Надежда» в Симферополе, а также Ялту и Севастополь. Официальная часть визита начнется 6 сентября, а завершится визит 9 сентября.