ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,91 67,39 EUR Нал. 79,61 78,04 USD Бирж. 68,05 -0,07 EUR Бирж. 78,77 -0,38 USD ЦБ. 68,27 +0,53 EUR ЦБ. 79,02 +0,38 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7365,50 +95,30 IMOEX 2334,66 -0,49% RTSI 1080,16 -0,46% Brent 78,48 +0,55% DJIA 25851,49 -0,44% Nasdaq 8066,80 -0,53%
На Украине возбудили дело за посещение Крыма немецкими депутатами
Лента новостей
Украинский МИД обвинил Россию в финансовом шантаже Совета Европы 19:21, Политика В Саратове возбудили дело об экстремизме из-за частушек про судей 19:15, Общество Биатлонистка Светлана Слепцова ответила на обвинения со стороны IBU 19:14, Спорт Amazon стала второй компанией из США с рыночной стоимостью больше $1 трлн 19:00, Бизнес В Курской области восстановили газоснабжение после аварии 18:50, Общество Бывший совладелец клуба «Хромая лошадь» вышел на свободу 18:44, Общество Адвокат Карины Цуркан заявил о фальсификации документов в деле о шпионаже 18:44, Бизнес В Лондоне три человека пострадали при атаке с использованием яда 18:42, Общество Глава МВД Британии предложил разрешить личный досмотр людей с коптерами 18:42, Общество Когда покупать Ethereum Classic: криптовалюта подешевела до $14 18:36, Крипто Банки отдадут 132 млрд руб. с «оборонных» счетов в ПСБ и Новикомбанк 18:32, Финансы На востоке Индии обрушился мост 18:21, Общество В Росздравнадзоре допустили закрытие 100 клиник пластической хирургии 18:11, Общество На Украине возбудили дело за посещение Крыма немецкими депутатами 18:02, Политика Последствия тайфуна «Джеби» в Японии 18:02, Фотогалерея  Регионы отчитаются о работниках предпенсионного возраста 18:02, Экономика В ДНР заявили о подготовке 12 тыс. украинских военных к наступлению 17:54, Политика Nordea предсказал поражение республиканцев на выборах в нижнюю палату 17:50, Политика Глава РАН заявил о выделенных 400 млрд руб. на нацпроект «Наука» 17:38, Общество Ярмольник в суде сравнил ФСО с волком из басни Крылова 17:30, Общество В МИД Сирии заявили о поставках США оружия террористам через Украину 17:19, Политика Климкин предложил меры по противодействию России в Азовском море 17:10, Политика Правительство рассмотрит введение туристического сбора по всей стране 17:07, Бизнес СМИ сообщили о взрыве у посольства США в Каире 17:04, Общество В России начнут сертифицировать криптотрейдеров 17:00, Крипто В Думе назвали неактуальным введение лицензий для видеоблогеров 16:59, Политика Как перестать переедать: 8 шагов к умеренному питанию 16:51, Pink В Минэкологии сообщили о выбросе сероводорода в Челябинске 16:48, Общество
На Украине возбудили дело за посещение Крыма немецкими депутатами
Политика, 18:02
0
На Украине возбудили дело за посещение Крыма немецкими депутатами

Посольство Украины в Германии инициировало возбуждение уголовного дела в отношении делегации немецких региональных парламентариев от партии «Альтернатива для Германии», рассказал украинский посол Андрей Мельник в интервью изданию «Европейская правда».

«То, что вы депутат, не освобождает от ответственности. Мы должны использовать и заочное осуждение и другие механизмы, чтобы показать немецкой стороне, что речь идет о нарушителях украинского законодательства», — сказал он.

Посол отметил, что по законам Украины, за незаконное посещение «оккупированных территорий» может грозить наказание до восьми лет лишения свободы. Он добавил, что добиться наказания для немецких депутатов будет сложно, поскольку в уголовном кодексе Германии нет статьи об аналогичном преступлении, а страна не выдает своих граждан.

При этом, по его словам, на Украине продолжают «креативный процесс» по привлечению к ответственности не только депутатов, но и вокалиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера, который выступал в Крыму.

Делегация из восьми немецких региональных парламентариев посетила полуостров в феврале. Все они были представителями правоконсервативной и партии евроскептиков «Альтернатива для Германии». В немецком правительстве раскритиковали их визит, напомнив о непризнании Германией Крыма как части России.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения на полуострове референдума. Власти Украины не признают результатов этого голосования и считают, что территорию полуострова «временно оккупировали». Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт».

Теги: Украина , депутаты , Крым
Главное
Amazon стала второй компанией из США с рыночной стоимостью больше $1 трлн Бизнес
Материалы по теме
Приехавшие в Крым немецкие депутаты назвали санкции ошибкой Политика
Немецкие депутаты рассказали о своих планах посетить Крым Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter