На Украине возбудили дело за посещение Крыма немецкими депутатами

Посольство Украины в Германии инициировало возбуждение уголовного дела в отношении делегации немецких региональных парламентариев от партии «Альтернатива для Германии», рассказал украинский посол Андрей Мельник в интервью изданию «Европейская правда».

«То, что вы депутат, не освобождает от ответственности. Мы должны использовать и заочное осуждение и другие механизмы, чтобы показать немецкой стороне, что речь идет о нарушителях украинского законодательства», — сказал он.

Посол отметил, что по законам Украины, за незаконное посещение «оккупированных территорий» может грозить наказание до восьми лет лишения свободы. Он добавил, что добиться наказания для немецких депутатов будет сложно, поскольку в уголовном кодексе Германии нет статьи об аналогичном преступлении, а страна не выдает своих граждан.

При этом, по его словам, на Украине продолжают «креативный процесс» по привлечению к ответственности не только депутатов, но и вокалиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера, который выступал в Крыму.

Делегация из восьми немецких региональных парламентариев посетила полуостров в феврале. Все они были представителями правоконсервативной и партии евроскептиков «Альтернатива для Германии». В немецком правительстве раскритиковали их визит, напомнив о непризнании Германией Крыма как части России.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения на полуострове референдума. Власти Украины не признают результатов этого голосования и считают, что территорию полуострова «временно оккупировали». Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт».