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СМИ сообщили о выступающих против «Северного потока-2» шведских политиках
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СМИ сообщили о выступающих против «Северного потока-2» шведских политиках
Политика, 06:39
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СМИ сообщили о выступающих против «Северного потока-2» шведских политиках

Радиостанция Sveriges Radio опросила ряд высокопоставленных шведских чиновников касательно темы строительства газопровода «Северный поток-2», часть которого, в частности, должна пройти через территориальные воды Швеции. Практически все опрошенные радиостанцией заявили о необходимости запретить строительство этой газовой магистрали.

Так, уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС, бывший министр обороны Швеции Карин Энстрем считает, что «Северный поток-2» представляет из себя плохое предложение в разных сферах, включая экологию и безопасность. «Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект», — сказала она.

Евродепутат от шведской Христианско-демократической партии Ларс Адактуссон заявил, что Россия, занимаясь строительством газопровода, не соблюдает международное право. «Мы видели, что произошло в Грузии, видели, что произошло на Украине и в Крыму. Поэтому важно найти другие способы обеспечения энергией», — отметил он, добавив, что Евросоюзу ни в коем случае нельзя зависеть от России.

В свою очередь председатель Совета по делам ЕС в Риксдаге Юнас Эрикссон, представляющий Партию зеленых, напомнил, что ранее Стокгольм уже сталкивался со сложностями в применении международного права против строительства «Северного потока-2», поэтому он назвал верным решение Еврокомиссии изменить законодательство, что в последствии поможет заблокировать этот проект.

Депутат Левой партии, а также член парламентского Совета ЕС Йенс Холм убежден в том, что проект строительства «Северного потока-2» можно полностью остановить. «Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать», — считает он. По его словам, для этого необходимо издать соответствующие законы.

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