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Минсельхоз объяснил рост цен на мясо сезоном шашлыков
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Минсельхоз объяснил рост цен на мясо сезоном шашлыков
Бизнес, 16:46
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Минсельхоз объяснил рост цен на мясо сезоном шашлыков
Рост цен на мясо в России «несущественный» и связан с сезонным всплеском потребления из-за сезона шашлыков, заявили в Минсельхозе. Ранее Союз мясопереработчиков пожаловался на рост цен на свинину, курятину и другие виды мяса
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Цены на мясо в России в 2018 году росли «несущественно», говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.

«В весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса в потребительском секторе («сезон шашлыков»)», — сообщает ведомство.

Минсельхоз также подчеркивает, что, согласно данным еженедельного мониторинга, по данным на 16 августа средневзвешенные цены на говядину находятся на уровне аналогичного периода прошлого года, на свинину и на птицу цены выше на 2,5 и 3,1% соответственно.

Одной из причин, повлиявшей на рост цен на мясо, ведомство назвало рост курса валют к рублю. В этом случае цена на импортное мясо в рублевом эквиваленте увеличивается, «что также сказывается на ценовой политике российских производителей», отмечает Минсельхоз.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с жалобами на «бесконтрольный рост цен» на мясо. ​Мясопереработчики обратили внимание, что с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, а импортная — на 25%. Объединение мясопереработчиков считает, что причиной роста цен стало ограничение импорта.

«Ведомости» сообщили о грядущем росте цен на колбасу и полуфабрикаты
Бизнес

С октября 2017 года в Россию запрещен ввоз свиней из Европы и США, а с декабря 2017 года — ввоз свинины и говядины из Бразилии. По словам исполнительного директора НСМ Екатерины Лучкиной, замороженная бразильская свинина была стратегическим запасом для производителей мясных продуктов и обеспечивала конкуренцию, а теперь крупные российские агрохолдинги «в уведомительном порядке повышают цены.

Поэтому НСМ, в который входят, например МПЗ «Мясницкий ряд» и «Рублевский», попросил правительство повлиять на торговые сети, чтобы они разрешили производителям мясной продукции повысить цены.​ Жаловались на повышение закупочных цен на мясное сырье также «Останкино» и «Дымов».

В Минсельхозе напомнили, что ограничения на поставки мяса из Бразилии были введены Россельхознадзором из-за того, что в некоторых видах мяса неоднократно выявлялся бета-адреностимулятор рактопамин. В ведомстве выразили уверенность, что эти ограничения не влияют «на ситуацию на рынке мяса и мясопродуктов».

Авторы: Наталья Демченко, Елена Сухорукова.
Теги: мясо , Цены
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