СК анонсировал дополнительный осмотр деталей Ту-154 Качиньского

Российские и польские следователи дополнительно осмотрят детали разбившегося под Смоленском самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета (СК) России.

Отмечается, что запрос о дополнительном осмотре агрегатов, подузлов и конструктивных элементов Ту-154М поступил от польской стороны. Экспертиза пройдет с 3 по 7 сентября в Смоленске.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили РБК, что закончили техническое расследование авиакатастрофы в январе 2011 года и опубликовали окончательный отчет по инциденту. «За комментариями обращайтесь в СК», — отметили в пресс-службе МАКа.

Самолет Ту-154М Качиньского разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском, погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров. В 2011 году в Польше установили, что самолет на большой скорости опустился слишком низко и врезался в дерево из-за плохой видимости.

В 2015 году началось новое расследование, в 2017 году польская комиссия установила, что перед падением на борту самолета был взрыв. В августе 2017 года в комиссии заявили о следах взрыва на крыле лайнера. При этом в СК утверждали, что не обнаружили следов взрывчатки на самолете Качиньского. В июне 2018 года польская комиссия добавила, что на теле одной из жертв крушения также найдены следы взрыва.